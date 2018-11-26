Тернопільські рятувальники попередили про небезпеку

«У зв’язку з впливом Атлантичної циклонічної депресії та її активних атмосферних фронтів 26 – 27 листопада на Тернопільщині очікуються несприятливі погодні умови, – повідомили в прес-службі Управління ЛСНС в Тернопільській області. – Пройдуть опади різного фазового стану та інтенсивності.

26 листопада дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, ввечері місцями сильний. На деревах та ЛЕП відкладення ожеледі, налипання мокрого снігу.

27 листопада сніг, вночі місцями сильний.

Ввечері 26 листопада та вночі 27 листопада північно-східний вітер, 9 – 14 м/с, поривчастий, слабка хуртовина.

Приріст снігового покриву. На дорогах ожеледиця.

З надходженням холодного арктичного повітря вдень 27 листопада температурні показники почнуть знижуватися.

Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (рівень загрози 2 – жовтий). Також це ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства».

Фото з вільних джерел