У Монастириській школярка викрала з магазину косметику

У Монастириській камера спостереження в магазині зафіксувала факт крадіжки косметики.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, школярка приїхала до райцентру разом із татом. «Допоки чоловік був зайнятий своїми справами, неповнолітня зайшла до однієї із крамниці, – йдеться в повідомленні відділу комунікації. – Довго крутилася біля полиць з косметикою. Скориставшись моментом, непомітно взяла парфуми та олівець для макіяжу. Товар заховала під куртку та поспішила вийти з магазину. Проте уникнути покарання не вдалося. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення крадіжки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка».

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