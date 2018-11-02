У Тернополі відбудеться музичний конкурс

14-16 листопада в Тернополі проведуть І Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Захід приурочили вшануванню пам’яті співачки.

Серед іншого організатори конкурсу мають на меті популяризувати пісенну творчість українського та світового вокального і хорового мистецтв.

Як повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, дійство ініціювали благодійний фонд «Соломія» разом з обласним музичним училищем, що носить ім’я Соломії Крушельницької.

Серед номінацій конкурсу: «хорові колективи» та «солісти-вокалісти».

Заявки прийматимуть до 4 листопада.

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