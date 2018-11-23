Усіх переміг упевнено

У Мукачеві відбувся ювілейний XX Міжнародний юнацький турнір із греко-римської боротьби пам’яті першого президента Закарпатської обласної федерації боротьби Михайла Токаря. За нагороди надзвичайно престижних змагань протягом двох днів сперечалися 240 атлетів чи не з усіх куточків нашої держави, а також з Угорщини, Румунії, Молдови, Білорусі, Литви, Сербії, Чехії і Словаччини.

Одним із тріумфаторів турніру став вихованець Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби і обласної ШВСМ Володимир Войтович. У суперечці борців, чия вага не перевищує 51 кілограм, студент коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету на шляху до фіналу надзвичайно впевнено здолав усіх конкурентів. А у вирішальній сутичці не залишив шансів ровесникові з Харкова Аслану Калініну.

Талановитий тернопільський борець займається під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка.

На фото: переможець Міжнародного турніру в Мукачеві Володимир ВОЙТОВИЧ разом з одним зі своїх наставників Володимиром ЛУЧАНКОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу