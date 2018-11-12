Відкоригований довідник Типів об’єктів оподаткування

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Державна фіскальна служба України оприлюднила оновлений станом на 26 жовтня 2018 року довідник Типів об’єктів оподаткування, який необхідний для заповнення форми 20-ОПП.

Оновлену інформацію можна знайти на головній сторінці офіційного веб-порталу у розділі «Довідники» за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html.

Зокрема, перелік доповнено такими об’єктами оподаткування:

— 705 — Свердловина;

— 706 — Кабельна ЛЕП;

— 707 — Вимірювальний прилад;

— 708 — Газопровід;

— 709 — Гусенична техніка для всіх видів робіт;

— 710 — Колісна техніка для всіх видів робіт.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подаються протягом десяти робочих днів після їхньої реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області