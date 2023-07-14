Оновлено довідники податкових пільг

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що ДПС України оновила довідники податкових пільг станом на 1 липня 2023 року. Так, діють:

— Довідник податкових пільг за номером 117/1, що є втратами доходів бюджету;

— Довідник інших податкових пільг за номером 117/2.

У зазначених довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток підприємств, ПДВ, акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та інших, а також початок та кінець дії пільг.

Податківці нагадали, що облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють контрольні органи на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

З довідниками податкових пільг можна ознайомитися на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області