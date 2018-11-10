Виступили успішно

Юні вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби взяли участь у ще двох всеукраїнських змаганнях. І з обох повернулися додому з нагородами.

У Черкасах, де відбувся юнацький турнір пам’яті майстра спорту Д. О. Лисуна, свою майстерність продемонстрували понад чотири сотні борців з усіх куточків нашої держави. Серед тріумфаторів — і двоє наших земляків. У своїх вагових категоріях не було рівних Степанові Жмурку з Тернопільської ЗОШ №24 і Максимові Радику із ЗОШ Великої Березовиці. Відзнак за друге місце удостоїлися Дмитро Мілов із ЗОШ №23 та Ігор Хмелярський із ЗОШ №28. А Ілля Павлович із ЗОШ №16, Анатолій Паснак із ЗОШ №12 і Арсен Товмасян із ЗОШ №4 піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

У той же час Ілля Гавриляк і Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23 разом зі 180-ма ровесниками з багатьох вітчизняних областей змагалися за нагороди відкритого чемпіонату Рівненської ДЮСШ №1. У своїх вагових категоріях обоє фінішували третіми.

Юні тернопільські борці займаються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстрів спорту Володимира Лучанка та Сергія Вар’яна.

Фото з архіву навчального спортивного закладу