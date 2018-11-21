Згадали побратима

Уже вчетверте в Борщеві провели міжобласний турнір з волейболу серед чоловічих команд пам’яті Григорія Олійника. За нагороди і призи змагань, надані місцевими осередками НОК України в Тернопільській області і Борщівському районі, відділом освіти, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, родиною Григорія Степановича і тернопільським магазином «Динамо», цього разу, окрім місцевих ветеранів, у спортивному залі аграрного коледжу сперечалися прихильники гри над сіткою з Мельнице-Подільської ОТГ, чортківського «Сапсана» і юнаки з чернівецької «Буковини».

На церемонії урочистого відкриття теплими і щирими спогадами про колишнього керівника фізкультурно-спортивної організації краю, який чотири роки тому передчасно пішов із життя, поділилися перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Голубець, перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко і син та донька покійного Віталій з Оксаною. Всі вони побажали учасникам волейбольних баталій з’ясувати імена найсильніших у чесній спортивній боротьбі.

Так воно, зрештою, і сталося. Турнір в одне коло, коли кожен колектив мав нагоду помірятися силами з рештою трьома конкурентами, не залишив сумнівів стосовно найсильнішої на цих змаганнях команди. Нею стала чернівецька «Буковина». Не можна не віддати належного і «Сапсану». У визначальному матчі з майбутніми переможцями підсумок поєдинку визначив лишень тай-брейк вирішального третього сету. Хіба на себе можуть нарікати й аматори з Мельнице-Подільської і навколишніх сіл. Під час зустрічі з волейболістами із сусідньої області після програної першої партії мали чудову нагоду відновити рівновагу. Однак здобутої переваги зберегти не зуміли, так само поступившись на тай-брейку.

Борщівські ж ветерани, підкріплені кількома молодшими волейболістами, можуть себе вважати переможцями хоча б тому, що і в поважному віці не полишають занять улюбленою грою.

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