Жахлива аварія на Рівненщині забрала життя Андрія Пушкаря

У Радивилівському районі на Рівненщині на автотрасі «Київ—Чоп» позавчора, 14 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув багаторазовий чемпіон світу, Європи та України з армрестлінгу, чемпіон світу серед професіоналів Андрій Пушкар із Кременця. За повідомленням відділу комунікацій поліції Рівненської області, інформація про це ДТП надійшла до них біля 15-ї години.

На автодорозі між селами Гаї Лев’ятинські і Крупець, сказано в повідомленні, 26-річний житель Острозького району, ще один відомий вітчизняний рукоборець Олег Жох не впорався з керуванням автомобіля Citroen і, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області. Водія легківки госпіталізовано у важкому стані. В салоні автомобіля перебувало також двоє пасажирів — 33-річний Андрій Пушкар із Кременця і 50-річний батько Олега Сергій Жох. Вони отримали травми, несумісні з життям…

Трагедія сталася дорогою до аеропорту, куди Андрій вирушив, аби вилетіти до Польщі, де мав відбутися його титульний поєдинок на ювілейному турнірі Vendetta All Stars. Загибель Андрія, повідомляє офіційний сайт Всесвітньої професіональної ліги армрестлінгу, сколихнула весь простір світового армрестлінгу. Співчуття і пропозиції про допомогу надходять із усіх континентів, із усіх країн — від Японії до Південної і Північної Америки. Напевно не існує слів, якими можна було би передати глибину цієї втрати. Всього лиш 33 роки було Андрієві, але він устиг стати культовою особистістю, наставником для мільйонів атлетів зі всього світу, виховав ціле покоління нинішніх чемпіонів світу як серед любителів, так і серед професіоналів.

Щирі співчуття рідним і близьким покійного Андрія Пушкаря висловили також колеги по роботі і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, місцевий осередок НОК України в Тернопільській області, Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос».

Вічна пам’ять і Царство Небесне!

Похорон Андрія Анатолійовича Пушкаря відбудеться в п’ятницю, 16 листопада, в Кременці.

Фото з вільних джерел