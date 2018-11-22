Минає дев’ятий день після трагічної загибелі в автокатастрофі на Рівненщині багаторазового чемпіона світу, Європи та України з армрестлінгу, чемпіона світу серед професіоналів, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря з Кременця. Трагедія сталася дорогою до аеропорту, куди Андрій вирушив разом з іншим чемпіоном світу Олегом Жохом із Рівненщини та батьком останнього Сергієм, аби вилетіти до Польщі на титульний поєдинок ювілейного турніру Vendetta All Stars.

Двобій Андрія Пушкаря і ще одного уродженця України, а нині громадянина Росії, Дениса Циплєнкова на праву руку мав стати апогеєм змагань найкращих професіональних рукоборців. На превеликий жаль, прихильники армрестлінгу з усіх куточків планети так і не дочекалися принципової і напруженої суперечки двох найсильніших атлетів світу в надважкій вазі. Український богатир і чемпіон пішов із життя непереможним. Під час представлення учасників титульного поєдинку суперник Андрія Денис Циплєнков, віддаючи належне конкурентові, також це підтвердив.

— Цей пояс повинен залишитися в сім’ї Андрія, в його сина, — сказав атлет. — Нехай знає, що його батько пішов непереможним.

Вічна пам’ять і Царство Небесне!

Фото з вільних джерел