А в Чорткові — зима

Уперше за історію Чортківського району відбувся всеукраїнський шаховий турнір. Змаганням, проведеним у приміщенні Бучацької єпархії УГКЦ, дали милозвучну назву «Зимова Чортківщина—2018».

Натхненником турніру виступила мама талановитого юного шахіста Валентина Гульки, начальник відділу освіти місцевої райдержадміністрації Ірина Гулька. Привітала ж майстрів древньої гри, які приїхали з багатьох куточків України, голова райдержадміністрації Оксана Чайчук, благословив — отець Володимир Заболотний. А про організацію змагань на високому рівні потурбувалися як влада, так і меценати — Василь Вислоцький, Євген Шкабара, Володимир Бойчук, Любомир Білик.

Самі ж шахісти не могли не відзначити, що назва турніру і, справді, відповідає дійсності. Засніжений Чортків милував око гостей, вони залюбки пройшлися визначними місцинами в супроводі екскурсовода. Втім за об’єктивного суддівства Ігоря Подольського і Валерія Трембача три змагальні дні пролетіли надзвичайно швидко. Тому настав час знову згадати про Валентина Гульку.

У свої неповні тринадцять юнак уже виконав норматив кандидата в майстри, часто бере участь у різноманітних змаганнях, гідно представляючи Тернопільщини в шаховому світі. А також мріє досягти якнайбільших висот в інтелектуальній грі. І перший всеукраїнський турнір у його рідному місті засвідчив, що мрії юнака цілком можуть здійснитися. Виборов достойне п’яте призове місце, поступившись лише набагато досвідченішим конкурентам — майстрам спорту Олегові Поліщуку з Хмельницької і Михайлові Ярмистому з Чернівецької областей, кандидатові в майстри Сергієві Крисоватому з Тернополя і теребовлянському майстрові Іванові Хабінцю. Шостим же фінішував київський спортивний журналіст, який часто пише дописи на шахову тематику, теж кандидат у майстри Микола Фузік.

Призовий фонд всеукраїнського турніру «Зимова Чортківщина—2018» дозволив нагородити хорошими трофеями і сувенірами аж 22-х учасників. Окрім призерів, ще й тих шахістів, які відзначилися в різноманітних номінаціях. Чи не кожен з них висловив побажання, аби турнір став традиційним.

Фото з архіву організаторів