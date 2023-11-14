До нових спортивних вершин!

Нещодавно у Дніпрі визначилися лауреати чемпіонатів України зі швидких шахів і бліцу. За відзнаки турнірів сперечалися 174 представники сильної статі і 43 жінки із шістнадцяти областей нашої держави.

Варто також зазначити, що участь у змаганнях узяли троє гросмейстерів і 28 майстрів спорту. Тож, без сумніву, не можна не порадіти за нашого юного земляка із Файного міста, кандидата в майстри спорту Назара Сохора.

Як розповів його наставник Валерій Трембач, вихованець Тернопільської КДЮСШ №1 розпочав виступ у рапіді з двох виграних партій. Далі розійшовся миром із трьома наступними конкурентами. У шостому і сьомому турах Назар знову виявився сильнішим за опонентів, зігравши після цього внічию ще й восьму проведену партію. І лише в дев’ятому турі зазнав єдиної на турнірі поразки. Після чого у двох завершальних десятому та одинадцятому турах додав до свого активу ще одне очко за дві зіграні нічиї.

Тож набрані сім очок у турнірі зі швидких шахів за швейцарською системою в одинадцять турів із 15-хвилинним контролем часу дозволили Назарові Сохору вибороти загальне двадцяте місце. Однак без нагороди юний спортсмен не залишився. Під час урочистої церемонії підбиття підсумків суддівська колегія відзначила його дипломом за найкращий результат і перше місце серед шахістів віком до чотирнадцяти років.

На фото: кандидат у майстри спорту Назар СОХОР.

Фото із соціальних мереж