Адреси відпочинку

Драмтеатр. 16 грудня відбудеться новорічна прем’єра казки О. Мосійчука «Незвичайні пригоди відважних козаків». Поч. об 11.00, 13.30 і 15.30.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 16 грудня, на перегляд святкового дитячого ранку від В. Лісового під назвою «Ми чекаєм Миколая». Поч. о 10.00, 14.30 і 16.30.

Художній музей

До кінця грудня триватиме виставка Віктора Лупійчука та гурту «Побратим» (скульптура і живопис), присвячена 30-річчю утворення колективу.

Філармонія

18 грудня завітайте на «Віденський вечір» за участю академічного симфонічного оркестру та солістів. Поч. о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Юлія КОВАЛЬЧУК,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото В. ПЕРУН