Архіви КДБ відкриють для всіх охочих

У Латвії невдовзі планують зробити доступними для громадськості архіви КДБ і документи фонду Компартії Латвійської РСР.

За повідомленням начальника управління інституційного забезпечення політики національної пам’яті Інституту національної пам’яті Ігоря Кулика, дані оприлюднять на сайті Латвійського національного архіву (Latvijas Nacionālais arhīvs).

«Вже найближчими днями на сайті кожен охочий матиме змогу ознайомитися з документами фонду Комуністичної партії ЛатвійРСР та з картотеками Латвійського КГБ, – повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Кулик. – Це картотека агентури КДБ в алфавітному порядку (10 612 карток). У неї входять імена та активних на той момент агентів, і виключених. Також 1-й відділ КДБ (розвідка) вносив в цей архів загальні дані про осіб, які планували виїхати з СРСР за кордон і імена потенційних кандидатів для вербування в разі війни або непередбаченої ситуації; картотека статистичного обліку агентури КДБ (4 141 картка). У ній все ті ж імена, що і в алфавітній картотеці, просто вони згруповані за належністю до структурним одиницям Комітету держбезпеки. Цей архів за радянських часів використовувався для підготовки звітності; картотека позаштатних оперативних працівників КГБ (75 карток). тут розміщені особи, які на громадських засадах надавали чекістам допомогу в контррозвідувальній діяльності на транспортних та промислових об’єктах, а також в окремих закладах Міноборони».

«З тих документів, які будуть оприлюднені вже в грудні, резонансними будуть справи так званих «бойових агентів КГБ» – співробітників держбезпеки, які боролися з «лісовими братами», – додав Ігор Кулик.

За його словами, за 25 років після розпаду СРСР співпрацю з Комітетом держбезпеки в Латвії підтвердили тільки колишній глава МЗС Георг Андрєєв і колишній ректор Латвійського університету Івар Лацис.

«За останній рік вже мінімум двоє відомих осіб повідомили про свою приналежність до КГБ: Яніс Рокпелніс – поет, син автора тексту гімну ЛССР, перекладач віршів Блока, Цвєтаєвої та Бродського на латишську мову, а також Алдис Ерманбрікс – автор відомої за радянських часів серед латишів телепередачі Varavīksne (“Веселка”), де лунали рідкісні в ті часи «капіталістичні кліпи», – повідомив Ігор Кулик.

Інші документи стануть доступними з травня наступного року.

Щодо України, то, як відомо, після розпаду СРСР усі важливі документи, які стосувалися КДБ, було вивезено в Росію.

Фото зі сторінки Латвійського нацархіву у Facebook

