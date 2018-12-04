Багатшають місцеві скарбниці Тернопілля

Протягом січня-листопада цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 3 мільярди 270,9 мільйона гривень податкових платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 651,7 мільйона.

Такого результату вдалося досягти, — зазначив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, — завдяки вжитим заходам щодо детінізації економіки, протидії нелегальній найманій праці. Звісно, що і самі суб’єкти господарювання та мешканці області розуміють: сплачені ними податки повертаються до регіону у вигляді фінансування соціально-культурної сфери, спеціальних програм.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопілля, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок. Надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом одинадцяти місяців поточного року, скажімо, склали 2 мільярди 174,2 мільйона гривень — на 43,6 мільйона більше очікуваного. Порівняно з аналогічним торішнім періодом минулого року сплата цього платежу зросла на 478,3 мільйона гривень.

Далі за рівнем надходжень — єдиний податок. «Спрощенці» сплатили до бюджету понад 532,7 мільйона гривень, що більше за січень-листопад 2017 року на 122,2 мільйона.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області