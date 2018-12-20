Ішов Миколай лужком-бережком…

І зі своїм мішком дарунків завітав до дітей Теребовлянського реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради. В цьому закладі навчаються діти з вадами слуху, порушенням мовлення.

Цього разу напередодні найулюбленішого свята малечі в ролі помічників Миколая до них прибули перший заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Мельник, начальник Теребовлянського управління ГУ ДФС Михайло Яцина і голова Тернопільської обласної ради Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДФС Оксана Наконечна. За традицією вони привезли діткам солодощі та вітальні слова.

Малеча чекала зустрічі з великим нетерпінням. Готуючись до свята Миколая, були чемними і слухняними, писали листи про свої прохання

-Діти, які навчаються і виховуються в цьому закладі, дуже особливі, — зауважила Марія Василівна. — Вони надзвичайно жваві, життєрадісні, люблять спілкуватися, розважатися. Всіх їх об’єднує віра в людяність, щедрість, добро. Ми завжди відчуваємо особливу радісну атмосферу, коли приїжджаємо до них у гості. Тому дарунки — це та дещиця, яку повинен кожен зробити задля добробуту дітей.

Посадовець також подякувала колективові і директорові реабілітаційного центру Марії Кацан за теплий прийом, наполегливу і копітку працю. А дітям — за їхнє вміння нести в світ радість і світло. Вона наголосила, що багаторічна традиція піклуватися про вихованців закладу триватиме й надалі.

У вестибулі центру гості ознайомилися з виставкою творчих доробків, підготовлених вихованцями різних вікових категорій. Ті вразили кольоровою гамою, вмінням розкрити та подати тему, глибиною думки.

Неабияке враження на фахівців ДФС в області справив і святковий концерт, який влаштували вчителі та вихованці навчального закладу. Адже діти з вадами слуху танцювали, мовою жестів співали, розказували вірші. Вони розчулили своїм виконанням, створили святковий настрій.

Ці відвідини зайвий раз, що в час новорічно-різдвяних свят дітям з особливими потребами потрібна увага. Тому кожен із нас повинен долучитися до добрих справ. Адже саме зараз час, коли ми не повинні залишатися байдужими до тих, хто поруч. Надзвичайно важливо дарувати віру та запалювати в дитячих серцях вогники добра.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області