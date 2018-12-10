Кусючі ціни

Виходжу тими-во днями надвір за листом до фіртки, дивлюсі — а на слупі коло мого плоту вже агітки хтось наліпив. Обіцяє писок, же на них був намальований, що газ подешевіє в два рази.

А по радіо того ж дня я чув, як розказували, же в якійсь області єнчий писок обіцяв, же знизит ціну не в два, а в штири рази. І чо то так? Хіба друга область бідніша від нашої?

Я вже кілько себе пам’ятаю, то Тернопільска була чи не найбідніша ще за союзу в Україні. Раз мені їдна парикмахерка розказувала, же як стригла людей в Запоріжжі, то мала тамка файну ставку. А потім вийшла заміж, переїхала в Тернопіль і тутка знайшла роботу за спеціяльністю. І що ви думаєте? Зарплата була вже в два рази нижча! Жінка не могла сі надивувати: як то так і чо то так?

Певно, так і з тим газом. Для їдної області обіцяют газ по штири гривні, а для другої — по дві. Ото вже тоті політики! Я не знаю, де ви ті цифри взяли, но ціни будут такими тілько тоди, як ви до Путіна на поклін підете. Правда, вам уже не звикати, і так тайкома, певно, на него сі молите.

Та й кілько вже можна їдне й те саме обіцяти? Ви во так зробіт, жеби за ту пенсію чи зарплату ми могли і за газ/світло заплатити, й до аптеки піти, і хліба купити та й до хліба, і щоби ще хоць гривня сі лишила в поляроші. А то ніцно обіцяєте-обіцяєте, а прийдеться до діла, то тілько на виборах голоси файно назбираєте і даєте ногам знати, від народу подальше тікаєте. Ваші обіцянки ні в сумку не поставиш, ні в холодильник, ні на зуб не попробуєш. Я во знайшов рецепта з оселедцями, то тілько й думаю, як то його зрихтувати і не обпектися ціною. Бо остатна нинька така кусюча, як той рак.

Но як будете мали пару плавників, то можете тим рецептом сі скористати.

З трох-штирох вимочених оселедців вибрати кістки, зняти шкірку і покраяти на невеличкі кавальчики. Потім зварити накруто зо штири-п’ять яєць і кілька барабольок у шкаралупі. Бараболі почистіт і покрайте на дрібні кружальця, яйці поріжте на дрібні кусочки. Підготуйте дволітрову риночку. Викладіт у неї їдним шаром плястерки бараболь, на них дайте яйці, тоди — оселедці. Окремо засмажте на оливі (не в піст можете й на смальци) цибулю і вкиньте до банячка. Поляйте всьо то зверха кількома лижками сметани. Розігрійте плитку до 180 градусів і печіт зо 15—20 хвилин.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК

Ілюстрація Миколи ПИЛИПОВИЧА