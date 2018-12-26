Пам’яті першого майстра

У Тернополі визначилися лауреати традиційного Всеукраїнського турніру з шашок пам’яті першого на Тернопільщині майстра спорту Івана Калашникова. Силами помірялися два десятки прихильників древньої гри з обласного центру і більшості районів.

Блискучу перемогу здобув кандидат у майстри спорту Андрій Слободний із Бережан — 6,5 очка із семи можливих. На один бал відстав від чемпіона Ростислав Шумський з обласного центру. А третій рядок п’єдесталу пошани підкорився Сергієві Крушельницькому з Підгаєцького району.

Під час змагань свою майстерність продемонстрували сім кандидатів у майстри спорту. Та не всі з ветеранів витримали натиск молоді. Троє з них у підсумковій таблиці фінішували в другому десятку учасників.

Утім наступ молоді, більшість з якої теж планує найближчим часом виконати кандидатський норматив, аж ніяк не означає, що старші за віком шашкісти готові здатися на милість молодшим. Яскравий приклад — той же Андрій Слободний. Переможець і призер аналогічних попередніх стартів аж ніяк не думає зупинятися на досягнутому і мріє найближчим часом підкорити норматив майстра спорту.

Р.ЯНКО,

суддя першої категорії.

Фото з архіву організаторів