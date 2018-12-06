Підвищувати правову обізнаність

Під час проведення Всеукраїнського тижня права організовуються заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо міжнародних стандартів прав людини та механізмів їх реалізації й захисту. Фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області теж долучаться до проведення Всеукраїнського тижня права, який, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України триватиме з 10 по 14 грудня.

Фахівці ДФС в області нададуть всім охочим правову допомогу за напрямом діяльності відомства. Нагадуємо, що тематика заходів стосуватиметься реалізації прав людини. В тому числі незахищених верств населення, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок згаданих операцій.

Кожен, хто бажає підвищити свою правову обізнаність, може звернутися до центрів обслуговування, що діють при територіальних відділеннях головного управління ДФС у Тернопільській області, та отримати необхідну інформаційну допомогу.

Нагадаю також, що 10 грудня в Україні й в усьому світі відзначається Міжнародний день прав людини. Цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини — перший міжнародний документ, який задекларував рівність прав і свобод усіх людей. Ним було проголошено, що найвищою цінністю є людське життя, його безпека, гідність, а також громадянські, політичні, соціальні, культурні права людини, які кожна держава зобов’язана захищати силою Закону.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області