Головний культурний фестиваль країни 26 BookForum відбудеться у Львові 18—22 вересня. Це — понад 700 подій на більш ніж сорока локаціях, дискусії і перформанси, лекції і воркшопи, презентації книжок та автограф-сесії, концерти і кінопокази, публічні інтерв’ю, виставки тощо. Всіх подій анонсувати неможливо, але програма фестивалю є на його сайті.
Події 26-го BookForum поділяються на тематичні кластери та спецпроєкти. Відбудуться традиційні конкурс на отримання премії BookForum Best Book Award (до 2017-го – «Найкраща книжка Форуму видавців») і Ніч поезії та музики нон-стоп.
У рамках тематичних кластерів вируватимуть дискусії на теми ідеального роману про кохання, авторів і авторок романтичної літератури, про сучасну прозу й поезію, про культуру як інструмент гібридної війни, про особливості висвітлення війни в сучасній літературі та художньому репортажі.
На 26-й BookForum завітають відомі літератори Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Катерина Бабкіна, Маріанна Кіяновська, Олена Гусейнова, Катерина Калитко, Ірена Карпа, Сергій Жадан, Ігор Померанцев, Андрій Курков, Юрій Винничук, інші.
Ірен Роздобудько проведе майстер-клас із написання сценарію до байопіка. Олена Холоденко і Наталя Лигачова презентуватимуть книжку про журналістику незалежної України. Андрій Куликов проведе відкриту лекцію про жанр книжкового огляду в радіоетері. А мовознавець Олександр Авраменко — майстер-клас для охочих успішно скласти ЗНО. Автор книжки про особливості менеджменту в ІТ Леандер Кані розкаже, як працювати з айтішниками й не збожеволіти. Редактори та автори проєкту «Локальна історія» поділяться секретами створення першого в Україні історичного глянцевого журналу.
Уперше до України завітають лауреатка Букерівської премії, авторка роману «Міністерство граничного щастя» Арундаті Рой і фіналістка Пулітцерівської премії 2018 року, американська письменниця Еліф Батуман.
Організатор фестивалю — ГО «Форум видавців». Співорганізатори — Український інститут книги, львівські міська, обласна ради й облдержадміністрація, українські асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і бібліотечна асоціація.
Ліля КОСТИШИН.