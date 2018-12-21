Тернопільщина розірвала угоди з Росією (відео)

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степна Барна проінформував про припинення дії угод про співпрацю з двома областями РФ.

За інформацією прес-служби Тернопільської ОДА, угоди було підписано у 2001 і 2011 роках. Оскільки з 2014 року їх умови не виконувалися, очільник ТОДА звернувся до губернаторів Пензенської і Нижньогородської областей з проектом про припинення дій укладених угод. Було враховано і рішення Верховної Ради України про припинення договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Як повідомила начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Оксана Качурівська, наразі область готується до підписання нових угод з країнами Європейського Союзу та близького Сходу. Ще підписано угоду з американською торгово-промисловою палатою.



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