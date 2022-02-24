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Надаємо перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області

24.02.202224.02.2022Автор Вільне Життя
Надаємо перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області

Надаємо перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області: Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська міська рада Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська обласна державна адміністрація Facebook-сторінка Управління СБ України в Тернопільській області Facebook-сторінка та сайт Поліція Тернопільської області Facebook -сторінка Головне управління ДСНС України у Тернопільській області Facebook-сторінка 2 Галицька бригада Національної гвардії України Слава Україні! Пам’ятайте, що ворог застосовує брехню та дезінформацію, щоб посіяти паніку! Зберігайте спокій. Виконуйте вказівки органів самоврядування, армії, поліції! Всю потрібну інформацію оперативно надаватимемо на офіційній сторінці!

джерело Тернопільська міська рада

також офіційні джерела:

а також національні телеканали