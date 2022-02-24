Надаємо перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області: Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська міська рада Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська обласна державна адміністрація Facebook-сторінка Управління СБ України в Тернопільській області Facebook-сторінка та сайт Поліція Тернопільської області Facebook -сторінка Головне управління ДСНС України у Тернопільській області Facebook-сторінка 2 Галицька бригада Національної гвардії України Слава Україні! Пам’ятайте, що ворог застосовує брехню та дезінформацію, щоб посіяти паніку! Зберігайте спокій. Виконуйте вказівки органів самоврядування, армії, поліції! Всю потрібну інформацію оперативно надаватимемо на офіційній сторінці!
джерело Тернопільська міська рада
також офіційні джерела:
- Міністерство оборони України
- Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
- Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
- Сухопутні війська ЗС України
- ВМС ЗС України
- Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
- Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation
- Командування об’єднаних сил ЗС України
- Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
- Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
а також національні телеканали