Тернополянин поцупив на центральному ринку снігокат

Поліція вже знайшла грабіжника торгової ятки в Тернополі. Ним виявився 35-річний мешканець обласного центру.

За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, про злочин працівників поліції повідомила продавець. За описом жінки оперативники розшукали зловмисника. Причетним до протиправного виявився раніше судимий 35-річний житель обласного центру. Снігокат він встиг продати, а гроші витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж.

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