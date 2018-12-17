У Тернополі відзначили 75-річчя з дня народження письменника Левка Крупи

Нещодавно в читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулися наукові читання, приурочені до 75-річчя від дня народження Левка Крупи — відомого українського письменника, драматурга, журналіста, громадсько-політичного діяча, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких.

На захід запросили дружину письменника Марію Крупу та доньку Наталію Дащенко.

Розпочалася зустріч вітальним словом завідувача бібліотеки етяни Ковальової, яка представила аудиторії творчі доробки Левка Крупи. Цікаві доповіді для присутніх зачитали Леся Вашків, Олег Смоляк, Наталія Дащенко та Марта Грицько.

Окрасою дійства стала декламація віршів Левка Крупи студентами Тернопільського національного педагогічного університету – Мариною Бойко, Катериною Панасюк, Марією Пастущак, Тетяною Базилевською, Ольгою Лопатнюк та Іриною Кручковською.

На завершення зустрічі дружина письменника Марія Крупа подякувала всім, хто долучився до організації свята та вшанували пам’ять її чоловіка.

Юлія СТАСИШИНА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки