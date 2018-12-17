У Тернополі запрацювала резиденція Новорічного чарівника

Маленькі тернополяни та їхні батьки можуть поспішати на поштове відділення №1 обласного центру, що на вулиці В. Чорновола, 4. Минулої п’ятниці, 14 грудня, тут відкрили резиденцію Новорічного чарівника.

Для цього в приміщенні ВПЗ встановили спеціальну скриньку, куди можна вкидати листи і листівки, адресовані чи то святому Миколаєві, а чи новорічному чарівникові.

За словами очільниці Тернопільської дирекції ПАТ «Укрпошта» Любові Гринчишин, святкова кореспонденція зазвичай починає надходити на відділення уже з перших днів листопада. Торік від діток Тернопільщини на пошту надійшла понад тисяча листів до Миколая. «Укрпошта» обіцяє, що Новорічний чарівник прочитає всі листи і власноруч надішле вам свою відповідь», – наголосила Любов Гринчишин.

— Отримані листи відсилаємо до Києва, тоді отримуємо звідти відповідь, — розповіла «ВЖ плюс» начальниця відділу поштових послуг Тернопільської дирекції «Укрпошти» Ніна Герасименко. — Нині вже маємо 1022 листи з побажаннями, очікуємо на нові надходження. Резиденція Новорічного чарівника діятиме до Старого нового року, 14 січня. Хоч її відкрили лише в Тернополі, та листи приймають у кожному відділенні поштового зв’язку в області.

Зустрітися і сфотографуватися з Новорічним чарівником та стати першими гостями його резиденції в Тернополі змогли третьокласники загальноосвітньої школи №4 обласного центру. Діти отримали листівки і подарунки на згадку про відвідини пошти, а також навчилися правильно писати листи.

До речі, хто захоче звернутися до святого Миколая чи Новорічного чарівника через листонош, може скористатися поштовою адресою, на яку варто надсилати листи чи листівки:

«Новорічному чарівнику

вул. Хрещатик, буд. 22

м. Київ

01001».

В «Укрпошті» кажуть — що швидше ви відішлете листа, тим швидше отримаєте відповідь.

Фото авторки