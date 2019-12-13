УКРПОШТА ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТУ ПРЕСИ ПЕРЕДПЛАТА НА 2020 РІК У САМОМУ РОЗПАЛІ. ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ УЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ СОБІ ДОСТАВКУ УЛЮБЛЕНИХ ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ НА НАСТУПНИЙ РІК ШЛЯХОМ ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГИ У ВІДДІЛЕННІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. ПРОТЕ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЮТЬСЯ, І ДЛЯ КОМФОРТУ КЛІЄНТІВ УКРПОШТА ЗАПУСТИЛА НОВИЙ СЕРВІС «ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА». Користувачі сервісу можуть оформити передплату на будь-яке загальнодержавне або закордонне видання. Передплатні каталоги видань, за якими можна здійснити передплату, налічують понад 3000 індексів періодичних видань (2252 індекси всеукраїнських видань та 814 — видань зарубіжних країн). В основному це друкована преса, але також є електронні видання. Процес замовлення й оплати займає 5–10 хвилин, і це можна зробити, не виходячи з дому чи офісу, у зручний для себе час без відвідування відділення поштового зв’язку. Потрібне видання можна знайти та обрати за назвою, передплатним індексом, тематичною спрямованістю. На сторінці видання розміщено детальнішу інформацію, зокрема анотацію, мову видання, періодичність виходу, мінімальний термін передплати, контактний телефон редакції тощо. Після вибору видання замовник має позначити період передплати, протягом якого бажає отримувати періодику, шляхом проставляння відмітки у потрібних місяцях, та відправляє це замовлення у кошик. Після наповнення кошику користувач має натиснути «оформити замовлення» та заповнити поля інформацією про замовника (платника) й одержувача передплачених видань, у тому числі поштову адресу, на яку буде здійснюватися доставка. Важливими для заповнення полями є електронна адреса і телефон, які необхідні для спрямування підтвердження прийняття замовлення, абонемента та інших повідомлень і документів (для юридичних осіб це, наприклад, рахунок-фактура), а також для оперативного вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням якісної доставки газет і журналів до передплатників. Будь-який користувач сервісу може розрахуватися за оформлене замовлення платіжною карткою. Приємністю є те, що додаткова комісія за операцію зі споживача не береться. Це вже клопіт товариства. У повідомленнях, що автоматично формуються сервісом та спрямовуються за вказаною замовником передплати електронною адресою, відображається основна інформація про замовлення, а також контакти – електронні адреси і телефони менеджера КМД із супроводу сервісу «онлайн передплата». Не відмовляйте собі у задоволенні читати улюблені видання протягом 2020 року та передплачуйте пресу уже сьогодні. Переходьте на сторінку онлайн-передплати з головно ї сторінки сайту Укрпошти або за адресою Peredplata.ukrposhta.ua. Будемо вдячні за ваші пропозиції щодо покращення роботи сервісу.