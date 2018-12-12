Унікальні, бо не бояться новацій

Теребовлянська міська об’єднана територіальна громада створена у 2015 році. Вона є однією з найбільших на Тернопільщині та в Україні загалом. Окрім міста Теребовлі, до неї ввійшли ще 25 сіл, а кількість мешканців налічує понад 30 тисяч осіб. Нещодавно керівництво громади продемонструвало свої досягнення журналістам.

Замість холодних клубів — центри культури й дозвілля

Звісно, за три роки про глобальні зміни в житті місцевих говорити ще рано, каже голова ОТГ Сергій Поперечний, проте громада щороку старається збільшувати власні надходження до бюджету, переймає досвід у міст-партнерів і вже може похвалитися вагомими здобутками. А реформування в галузі культури фахівці й узагалі визнають унікальним.

Йдеться про новітній експеримент з організації центрів культури і дозвілля. Їх створення дало можливість керівництву громади не лише заощадити кошти власного бюджету на утриманні понад двадцяти приміщень будинків культури та клубів, а й запропонувати жителям абсолютно нові, якісні можливості для розвитку та відпочинку.

Центри КІД утворили в колишніх будинках культури. У такий спосіб неопалювані, подекуди добряче занедбані споруди отримали шанс на друге життя — будинки капітально відремонтували, подбали про сучасний інтер’єр, придбали нову техніку. А найголовніше — організували для мешканців насичене дозвілля, адже КІД поєднує у собі функції книгозбірні, клубу, позашкільного закладу освіти.

Центр КІД у Підгайчиках розпочав роботу у вересні 2016 року. Він, згідно з реформами, об’єднує клуби навколишніх сіл — Зеленчого, Семенова, Малова та Залав’я, де працюють уже не завідувачі, а інструктори.

Загалом, як розповідає директорка Підгайчиківського КІДу Людмила Шостопаль, у штаті центру 12 працівників. Серед них — концертмейстер, балетмейстер, інженер-програміст.

— У нас діє багато гуртків, зокрема хореографічний, вокальний, інструментальний. Охочі можуть скористатися доступом до Інтернету, зіграти в аерохокей. Послуги є як безкоштовні, так і платні. Окрім цього, у нашому закладі розташовуються шкільна та сільська бібліотеки, — розповідає пані Людмила. — Ми регулярно організовуємо у центрі різноманітні заходи: перегляди фільмів чи мультиків, дискотеки, флешмоби, зустрічі з різноманітними спеціалістами, наприклад, медиками.

Директорка зізнається: раніше у сільклубах чи будинках культури було холодно та порожньо й батьки боялися відпускати дитину в приміщення, де зі стін обсипалася штукатурка. Братися до змін було трохи лячно, але тепер для мешканців Підгайчиків та навколишніх сіл ситуація змінилася кардинально.

Як доказ словам Людмили Шостопаль — звуки жвавої музики із танцювальної зали. З’ясовуємо, що там якраз триває заняття гуртка «Зернятко». Під керівництвом балетмейстера Віти Гісь діти старанно розучують па. Викладачка зазначає: разом із підопічними опановують такі танці, аби малечі було цікаво й захопливо.

Наразі у громаді, крім Підгайчиківського, функціонують ще чотири таких центри культури та дозвілля. Втім відвідини КІДу для місцевих — не єдина можливість провести час із користю. Діти та підлітки мають змогу розвивати таланти й у Теребовлянській мистецькій школі.

— Раніше у місті діяла музична школа, станція юних техніків та будинок творчості. Натомість ми вирішили утворити мистецьку школу, — пояснює голова громади Сергій Поперечний. — Як на мене, рішення себе виправдало, адже цього року кількість вихованців збільшилася на більш ніж дві сотні. Діти відвідують платні заняття. Проте, заклад водночас надає і безкоштовні послуги. Загалом за рік сфера культури в громаді «заробляє» від 1 млн до 1,2 млн гривень.

Туристи, на велосипеди!

Є у Теребовлянській міській ОТГ ще один унікальний заклад — школа інформаційних технологій Do_IT. У новоствореному закладі, за словами викладача Андрія Щуцького, школярі від шести до дванадцяти років ознайомлюються з основами програмування, фото- та відеомонтажу. Кошти на облаштування школи для майбутніх програмістів виділили програма USAID DOBRE та ОТГ.

Ще одна пізнавальна розвага доступна не лише теребовлянцям, а й гостям міста. Мова про місцевий краєзнавчий музей, у якому віднедавна розмістилася ще й майстерня. Тут охочим пропонують долучитися до майстер-класів. Кожен може творити у тій техніці, яка найбільше припаде до душі. Вартість занять коливається від 50 до 200 гривень.

— Ми пропонуємо відвідувачам розмальовування порцелянового посуду спеціальними фломастерами, випалювання по дереву. Також туристи можуть скористатися друком по дереву. Це гарна можливість виготовити для себе унікальний сувенір: під час екскурсії Теребовлею зробити красиву світлину, а тоді роздрукувати її у нас на якійсь речі. Крім того, уже найближчим часом туристи зможуть попрактикуватися у виливанні свічок та роботі з гончарним кругом, — розповідає директор закладу Володимир Худий.

Музей-майстерня — не перша спроба керівництва громади привабити туристів. Так, у Теребовлі функціонує туристично-інформаційний центр, де проводять екскурсії чотирма мовами. Можна замовити і нічну мандрівку в супроводі Василька, князя Теребовлянського. Завдяки програмі DOBRE для міста придбали 20 велосипедів та розробили веломаршрути. Тож не дивно, що за рік на туристичних послугах громада заробила понад 100 тисяч гривень. Урешті й на цьому зупинятися не збираються, адже, як зазначають місцеві, подивитися на Теребовлянщині є на що — це й замок ХVІ століття, і Підгорянський монастир із давньою історією, і п’ять храмів різних конфесій, два віадуки. Тож люди переконані, що туристичні ресурси громади надзвичайно потужні.

До речі, візит представників ЗМІ на Теребовлянщину відбувся у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID. Організувало прес-тур керівництво Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України.

— У нас чимало громад, які мають чим похвалитися та багато чого показати. Звичайно, є і маленькі громади. У них, на жаль, не все так добре, як у теребовлянській. Але варто сказати, що навіть найменша громада, яка об’єдналася, має значний ресурс і вагомі можливості для того, щоби максимально наблизити послуги до пересічного мешканця. А саме такою і є основна мета реформ, — переконаний виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак.

Мар’яна БОБРІВЕЦЬ.

На фото авторки: вихованці гуртка «Зернятко» із балетмейстером Вітою Гісь; директор музею-майстерні Володимир Худий.