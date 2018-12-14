В електронному вигляді не підтвердиш

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента в зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені статтею 166 Кодексу. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). Подібне визначено підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 згаданої статті. Оригінали зазначених документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.

Відповідно ж до підпункту «в» пункту 176.1 статті 176 Кодексу платники податку зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірності відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Контролюючі органи на підставі підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків у порядку, визначеному законодавством, зокрема, копії документів, засвідчені підписом платника про отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи.

Водночас згідно зі статтею 95 Цивільного процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Враховуючи сказане, Податковим кодексом України не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу в електронній формі копій документів, які підтверджують понесені витрати, дозволені для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року. У зв’язку з цим платник податку може подати належним чином завірені копії таких документів контролюючому органу за місцем своєї податкової адреси у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області