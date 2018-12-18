Як платити земельний податок у рік придбання ділянки

Відповідно до пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше десятого числа наступного за ним, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Згідно ж із пунктом 286.5 цієї статті нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки. Останні до першого липня поточного року надсилають (вручають) платникові податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Кодексу, за місцем його реєстрації.

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника — юридичної або фізичної особи — до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період із першого січня до початку того місяця, в якому припинилося право власності на цю земельну ділянку. А новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право на неї.

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Податок фізичними особами сплачується протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення. Такі вимоги пункту 287.5 статті 287 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області