Їхніми перемогами гордиться Тернопільщина

Минулої неділі в холі торгово-розважального центру «Подоляни» відбулася урочиста церемонія відзначення 25-ї річниці з дня заснування тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Відкрили святкове засідання виконанням Гімну України в жестовому виконанні.

Із вітальною промовою до спортсменів з особливими потребами, їхніх наставників, батьків, усіх причетних до розвитку фізичної культури і спорту звернувся начальник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин. Ветеранові галузі, повірте, було про що звітувати. За чверть століття під його керівництвом «Інваспорт» виховав десятки переможців і призерів Параолімпійських і Дефлімпійських ігор, сотні чемпіонів і призерів чемпіонатів світу, Європи та України з багатьох видів спорту. Причому останні гучні звитяги здобуті вже цього року. В південнокорейському Пхенчхані студент Тернопільського національного педагогічного університету Тарас Радь став чемпіоном зимової Параолімпіади з біатлону, а Руслана Муравська — чемпіонкою Європи з легкої атлетики в стрибках у висоту.

Учасників святкового засідання благословив отець Ігор. Із вітальними словами до присутніх також звернулися заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Юрій Юрик, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур, депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта, заступник директора Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Галина Грабовська, генеральний директор ТРЦ «Подоляни» Михайло Ібрагімов та інші.

І, звичайно, в святковий день не обійшлося без численних нагород видатним спортсменам-інвалідам, їхнім тренерам, лікарям, фахівцям регіонального центру і Тернопільської ДЮСШ «Інваспорт». А хороший настрій створили учасники художньої самодіяльності із спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та Українського товариства сліпих.

Колектив тернопільського регіонального центру «Інваспорт» щиро вдячний за постійну допомогу і підтримку спонсорам — президентові благодійного фонду «Подоляни» Тетяні Чубак, уже згаданому Михайлові Ібрагімову, керівникові ПП «Форвард орто» Андрієві Рію, голові правління ПрАТ «Тернопільгаз» Олегові Караванському, керівникові весільної агенції «Ідеал» Тетяні Олійник, керівникові ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Вікторові Солтису.

Фото Василя ГОРОБЦЯ