Щоб підсмажити, треба перше зловити

Минулої суботи крига на центральному ставі Залізців Зборівського району ще була міцною. Тож тернопільському «Інваспорту» та обласному осередку спортивної федерації глухих за доброї волі голови селищної ради Любомира Фесика ніщо не завадило провести особистий чемпіонат Тернопільщини з підльодного лову риби серед людей з інвалідністю.

Шестигодинний марафон на визначених суддівською колегією для кожного з двох із половиною десятків учасників ділянках завершився впевненою перемогою тернопільських рибалок над своїми друзями-суперниками по захопленню з Кременецького, Чортківського, Тернопільського, Заліщицького і Теребовлянського районів. У боротьбі за чемпіонський титул не мав собі рівних Сергій Мостовий. А ось аби визначити, кому дістанеться друге місце, а кому — третє, арбітрам довелося надзвичайно уважно зважувати улов і підраховувати бали, набрані Юрієм Пастернаком і Володимиром Томківим. Як наслідок, з’ясувалося, що «срібла» гідний перший із них.

Лауреати змагань нагороджені грамотами і медалями.

На фото: під час змагань; лауреати особистого чемпіонату Тернопільщини з підльодного лову риби Юрій ПАСТЕРНАК, Сергій МОСТОВИЙ і Володимир ТОМКІВ.

Фото з архіву організаторів