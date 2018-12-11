З усіх країв до нас у гості

Проведений уже у вісімнадцятий раз відкритий юнацький Всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем’яного, як і переважна більшість попередніх, насамперед запам’ятається масовістю. Минулих вихідних на встановлених у залі ігрових видів спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка килимах свою майстерність продемонстрували три сотні атлетів віком до шістнадцяти років, які захищали честь 29-ти команд з України, Білорусі, Румунії і Молдови.

У такій авторитетній компанії намагалися виступити якнайкраще і вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту. Свідчення тому — одинадцять завойованих медалей. Зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани, щоправда, пощастило лише одному з наших земляків. Суперечка борців наймолодшої з трьох вікових груп, чия вага не перевищує 44 кілограми, завершилася тріумфом Максима Радика із ЗОШ Великої Березовиці.

Натомість ще шестеро тернопільців у вирішальних сутичках змушені були визнати перевагу суперників. Мова про Назара Бабінського із ЗОШ №17, Степана Жмурка із ЗОШ №24, Віталія Воркуна із ЗОШ №22, Анатолія Паснака із ЗОШ №12, Олександра Шевчука із ЗОШ №21 і Владислава Поливка із ЗОШ №10. А відзнак за завойоване в своїх вагових категоріях третє місце удостоєні Ілля Павлович із ЗОШ №16, Дмитро Мілов із ЗОШ №23, Юрій Вальчишин із ЗОШ №26 і Дмитро Скальський з технічного коледжу ТНТУ імені І. Пулюя.

На церемонії урочистого нагородження лауреатів Максимові Радику, до речі, довелося двічі підійматися на п’єдестал. Організатори змагань визнали його переможцем також у номінації «За найкращу техніку ведення поєдинків».

Юними тернопільськими борцями опікуються заслужений тренер України Андрій Телебан, майстри спорту Володимир Лучанко, Сергій Вар’ян і Геннадій Сикало.

Тим часом ще один підопічний Андрія Телебана і Володимира Лучанка, студент коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Олег Дикий так само наприкінці минулого тижня продемонстрував свою майстерність у румунському Сату-Маре, де взяв участь у традиційному Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби серед юніорів 1999—2000 років народження. І теж виступив успішно, завоювавши в своїй ваговій категорії третє місце.

На фото: приз «За найкращу техніку» одному з переможців турніру Максимові РАДИКУ вручив старший тренер збірної Тернопільської області, майстер спорту міжнародного класу Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ; а Олег ДИКИЙ завоював третє місце на Міжнародному турнірі в Румунії.

Фото з архіву організаторів