Завтра завершується прийом робіт на конкурс для журналістів

До 6 грудня прийматимуть журналістські тексти, які стосуються будь-яких аспектів впровадження принципів сталого розвитку на теренах Тернопільської області та реалізації завдань і вирішення проблем, окреслених Цілями сталого розвитку ООН.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, прийом робіт на конкурс «Сталий розвиток – справа всіх та кожного» розпочали 17 жовтня цього року. Його організували з нагоди проведення Днів сталого розвитку в грудні.

Серед номінацій: найкращий аналітичний матеріал чи матеріал художньо-публіцистичного жанру; найкраща історія успіху; найкращий репортаж чи інтерв’ю.

«Матеріали українською мовою повинні мати конкретне посилання на Цілі сталого розвитку ООН, бути оригінальними й не містити запозичень. До розгляду приймаються всі формати і жанри журналістських матеріалів, що вийшли в ефір на телебаченні чи радіо або були опубліковані в друкованих засобах масової інформації чи інтернет-виданнях у період з 17 жовтня до 6 грудня 2018 року», – йдеться в повідомленні прес-служби ТОДА.

Один учасник може подавати на конкурс кілька матеріалів, щоправда – не більше одного в кожній номінації.

Переможці будуть нагороджені дипломами, а також отримають грошові премії.

Результати конкурсу оголосять під час проведення Днів сталого розвитку в Тернопільській області. Тоді ж відбудеться нагородження переможців.