Коли декларацію можна не подавати

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що з 1 січня 2019 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян. Відповідно до пункту 179.1 статті 179 Податкового кодексу України платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України.

Податкова декларація (відповідно до пункту179.2 статті 179 ПКУ) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

— від податкових агентів, які, згідно з IV розділом ПКУ, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб відповідно до IV розділу Кодексу;

— у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області