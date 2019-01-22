Квитки в «маршрутках» на вимогу пасажира зобов’язані видати

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Пунктом 6 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями передбачено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажі товарів (окрім технічно складних побутових, що підлягають гарантійному ремонту), а також лікарських засобів та виробів медичного призначення (надання послуг) фізичними особами — підприємцями, які, відповідно до Податкового кодексу України, відносяться до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.

Однак, згідно з пунктом 15 статті 3 цього Закону, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо), при продажі товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.

Тобто, фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку, які здійснюють перевезення пасажирів, не зобов’язані застосовувати розрахункову та книгу обліку. Але, водночас, на вимогу пасажирів, зобов’язані видавати проїзні квитки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області