Зняття з обліку підприємців із тимчасово окупованої території України

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Порядок зняття з обліку у контрольних органах фізичних осіб-підприємців визначений:

як платників податків — статтею 67 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (ПКУ) та розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, із змінами та доповненнями;

як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — статтею 5 розділу ІІ Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та пунктом 8 розділу IV розділу ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162 із змінами та доповненнями.

Відповідно до підпункту 1 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588 підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному контрольному органі є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, отримані в порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Державної податкової служби.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання (підпункт 4 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588).

Згідно з першим абзацом підпункту 6 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588 після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися у контрольних органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контрольному органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності (другий абзац підпункту 6 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588).

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, що визнана такою відповідно до Закону України від 15 квітня за номером 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», процедури та дії, визначені пунктом 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контрольних органів із документальним підтвердженням особи та місця перебування (третій абзац підпункту 6 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588).

При зміні місця проживання фізичної особи процедури та дії, визначені пунктом 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588, проводяться в контрольному органі, в якому платник податків перебував на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (четвертий абзац підпункту 6 пункту 11.18 розділу ХІ порядку за номером 1588).

Разом із тим, тимчасово, на період дії закону за номером 1207, для платників податків, які на дату втрати чинності Закону України від 12 серпня 2014 року за номером 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» із змінами та доповненнями, мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, положення ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених у пункті 26 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, згідно з підпунктом 26.8 пункту 26 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, податковою адресою яких є тимчасово окупована територія, процедури та дії щодо забезпечення остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності та подання податкової звітності, відповідно до вимог ПКУ, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контрольних органів.

Водночас платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (самозайнята особа) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску (одинадцятий абзац, частина перша статті 5 закону за номером 2464-VI).

Враховуючи сказане, після внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, процедури та дії по зняттю з податкового обліку фізичних осіб-підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована російською федерацією територія України, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до контрольних органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

При цьому, фізичній особі необхідно забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та подати декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області