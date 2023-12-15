Подання звітності підприємцями при зміні податкової адреси

Відповідно до пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування подають до контрольного органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, обліку доходів і витрат, що ведеться згідно з пунктом 177.10 статті 177 ПКУ, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (підпункт 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 ПКУ).

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі (пункт 45.1 статті 45 ПКУ).

Згідно з другим абзацом частини п’ятої статті 78 Бюджетного кодексу України при зміні місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації платником податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Пунктом 10.13 розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями, визначено, що платник податків, який згідно з пунктом 10.2 розділу X згаданого порядку має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік в контрольному органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контрольному органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Пунктом 10.2 розділу X порядку встановлено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації платником податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи або фізичної особи-підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;

до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

Пунктом 4 розділу І Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 зі змінами) передбачено, що фізична особа — платник податку (фізична особа — резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає податкову декларацію за звітний (податковий) період в установлені ПКУ строки до контрольного органу за своєю податковою адресою (за якою її взято на облік платником податку у контрольному органі). Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подають розрахунок про нарахування єдиного внеску в складі податкової декларації у випадках, визначених Законом України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, у строки та порядку, встановлені ПКУ.

Податкова декларація складається з восьми розділів та дев’яти додатків до неї, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат) та сум нарахованого єдиного внеску (пункт 1 розділу ІІ інструкції).

Отже, при зміні податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування:

подає податкову декларацію з додатками за новим місцезнаходженням;

сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до відповідних бюджетів за попереднім місцезнаходженням до закінчення поточного бюджетного року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області