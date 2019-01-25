Майже 84 мільйони гривень

Упродовж 2018 року суб’єктb господарювання та громадяни Тернопільщини сплатили 83 мільйони 885,4 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з 2017 роком надходження платежу зросли на 31 мільйон 750,1 тисячі гривень або на 60,9 відсотка.

Варто зазначити, що юридичні особи сплатили 53 мільйони 292,8 тисячі гривень податку на нерухомість, що на 17 мільйонів 127 тисяч гривень більше, ніж позаторік. Фізичні особи в 2018 році перерахували до місцевих бюджетів 30 мільйонів 592,7 тисячі гривень цього платежу, що на 14 мільйонів 623,1 тисячі гривень більше порівняно з 2017 роком.

Лише в грудні минулого року платники сплатили 3 мільйони 854 тисяч гривень податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження платежу зросли на 1 мільйон 414,7 тисячі гривень або на 58 відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області