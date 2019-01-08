Нові фіксовані ставки єдиного податку

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня цього року встановлено нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Ця обставина вплинула і на фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до статті 293 Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

— для першої групи платників єдиного податку — в межах до десяти відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року, тобто до 192,10 гривні;

— для другої групи платників єдиного податку — в межах до двадцяти відсотків розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2019 року, тобто до 834,60 гривні.

А відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється в розмірі трьох відсотків доходу (в разі сплати ПДВ) або п’яти відсотків. Для четвертої групи (виключно підприємці-сільгоспвиробники) ставка податку встановлюється залежно від кількості використовуваних сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області