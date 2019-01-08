Підтримали армію

Упродовж 2018 року платники податків Тернопільщини на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 246 мільйонів 337,2 тисячі гривень військового збору. Порівняно з 2017 роком надходження платежу зросли майже на 58,1 мільйона.

Лише торік у грудні мешканці області сплатили 29 мільйонів 750,1 тисячі гривень. Порівняно з аналогічним позаторішнім періодом надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 4,4 мільйона.

Військовий збір справляється з доходів, які, відповідно до податкового законодавства, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області