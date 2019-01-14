Покупцеві потрібні документи

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться згідно з Податковим кодексом України до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.

Разом з тим, пунктом 15 статті 3 згаданого Закону визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України від 12 травня 1991 року за номером 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» із змінами та доповненнями.

Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену останнім Законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.

Тобто, платник єдиного податку зобов’язаний надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця. При невидачі на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документу фізичні особи — підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області