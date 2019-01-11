Понад 308 мільйонів

Упродовж 2018 року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 308,4 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із них до державного бюджету надійшло 276,4 мільйона гривень. А місцеві бюджети отримали 32 мільйони. Порівняно з 2017 роком надходження цього платежу до зведеного бюджету збільшилися на 154 мільйони гривень.

Торік до загального фонду зведеного бюджету також сплачено 9,9 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. А це плюс 2 мільйони до очікуваного. Порівняно з 2017 роком надходження частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій зросли на 2,5 мільйона гривень.

Лише впродовж грудня 2018 року до зведеного бюджету сплачено 31,9 мільйона гривень податку на прибуток: 28,7 мільйона — до державного і 3,2 мільйона — до місцевого бюджетів. Порівняно з 2017 роком надходження збільшилисz на 30,6 мільйона гривень.

За грудень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 50,5 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету. Це на 4,8 тисячі більше, ніж у 2017 році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області