Розстрочення та відстрочення податкового боргу

Контролюючі органи мають право надавати відстрочення та розстрочення податкового боргу на підставі заяви платника податків, прийнятого контролюючим органом відповідного рішення та укладеного договору про розстрочення (відстрочення) податкового боргу. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Крім того, відповідно до пункту 65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово (до 1 січня 2020 року) контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених Кодексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання та комплектуючих, що класифікується за визначеними у пункті 65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.

При наданні розстрочення сплати податку на додану вартість норми статті 100 Кодексу не застосовуються.

Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення відповідно до пункту 65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу встановлюється Кабінетом міністрів України.

При цьому розстрочення сплати податку на додану вартість, згідно з пунктом 65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, не надається при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, якщо воно має походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області