Шановні платники податків!

Нагадування від Тернопільського управління ГУ ДФС у Тернопільській області. З метою уникнення черг та економії власного часу не зволікайте з поданням річної (квартальної) звітності на паперових носіях до останнього дня граничного терміну подання — 11 лютого 2019 року.

Консультацію щодо порядку подання звітності і допомогу при її заповненні можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул.Білецька,1 чи телефонами: 43-46-10, 43-46-46.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області