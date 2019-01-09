Веселімось нині – авторська коляда

Нещодавно в редакцію газети завітав наш дописувач із Тернополя Іван Ваврик. Він представив текст своєї колядки, написаної на мотив «Нової радості».
Пропонуємо читачам ознайомитися з цим різдвяним піснеспівом в авторському виконанні.
В місті Вифлеємі
При нічній мандрівці
- Породила Діва Сина
В убогій стаєнці.
Зірка Вифлеємська
Світлом освітила
- Ту стаєнку, де Пречиста
Сина породила.
Господнього Сина
Марія повила
- І на сіно у ясельцях
Спати положила.
Пісеньку співала:
«Ой, спи, любий сину.
- Я присяду біля тебе,
Трішечки спочину».
А обручник Йосиф
Пеленочки гріє
- І тихенько промовляє:
«Радуйся, Маріє!»
З далекого Сходу
До Ісуса-Дитяти
- Три царі з дарами
Спішать привітати.
Прийшли до стаєнки
Привітати щиро
- Дарувати Сину Бога
Ладан, злото, миро.
А ще недалечко
В лужку при долині
- Пасли вівці пастушки
При нічній годині.
З неба ангел Божий
Пастирям явився
- І звістив їх, що в вертепі
Христо народився.
Як почули пастирі
Про таку новину
- Всі побігли до вертепу
Поклонитись Богу-Сину.
Дарували Йому
Маленьке ягнятко,
- Щоб раділо й веселилось
Божеє Дитятко.
І ми разом, браття,
Веселімось нині,
- Бо Господь наш народився
У бідній яскині.
Фото авторки