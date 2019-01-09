Веселімось нині – авторська коляда

Нещодавно в редакцію газети завітав наш дописувач із Тернополя Іван Ваврик. Він представив текст своєї колядки, написаної на мотив «Нової радості».

Пропонуємо читачам ознайомитися з цим різдвяним піснеспівом в авторському виконанні.

Веселімось нині

В місті Вифлеємі

При нічній мандрівці

Породила Діва Сина

В убогій стаєнці.

Зірка Вифлеємська

Світлом освітила

Ту стаєнку, де Пречиста

Сина породила.

Господнього Сина

Марія повила

І на сіно у ясельцях

Спати положила.

Пісеньку співала:

«Ой, спи, любий сину.

Я присяду біля тебе,

Трішечки спочину».

А обручник Йосиф

Пеленочки гріє

І тихенько промовляє:

«Радуйся, Маріє!»

З далекого Сходу

До Ісуса-Дитяти

Три царі з дарами

Спішать привітати.

Прийшли до стаєнки

Привітати щиро

Дарувати Сину Бога

Ладан, злото, миро.

А ще недалечко

В лужку при долині

Пасли вівці пастушки

При нічній годині.

З неба ангел Божий

Пастирям явився

І звістив їх, що в вертепі

Христо народився.

Як почули пастирі

Про таку новину

Всі побігли до вертепу

Поклонитись Богу-Сину.

Дарували Йому

Маленьке ягнятко,

Щоб раділо й веселилось

Божеє Дитятко.

І ми разом, браття,

Веселімось нині,

Бо Господь наш народився

У бідній яскині.

Фото авторки