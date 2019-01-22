Від кубкової медалі — до олімпійської

На відміну від біатлоністів, які хоча б іноді радують власних прихильників вагомими успіхами на міжнародній арені, вітчизняні саночники можуть похвалитися хіба окремими локальними досягненнями. Не дивина, зважаючи, що в нашій країні лишень одна траса в Кременці, та й та, як за сучасними стандартами, ледве не доісторична.

Тому повідомлення, яке наприкінці минулого тижня надійшло зі швейцарського Санкт-Морітца, інакше, як вельми приємною несподіванкою, не назвеш. На четвертому етапі Кубка світу серед юніорів вихованка Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Юліанна Туницька, яка змагалася в одномісних санях у групі «А» (дівчата 2002—2005 років народження), виборола друге місце. Причому боротьба за першість у цій віковій групі звелася до принципової суперечки підопічної Світлани Кравчук і канадки Наталі Корлесс. Більше пощастило суперниці — за підсумками двох заїздів випередила кременецьку саночницю на 0,141 секунди. Втім і наша землячка, без сумніву, заслужила не менше компліментів. Боролася до останнього. Поступившись головній конкурентці 0,151 секунди в першому заїзді, в другому показала найкращий час.

Вагоме досягнення Юліанни Туницької дало підстави одному з наставників збірної України Олексієві Жукову висловити сподівання стосовно того, що дівчина зробила перший вагомий крок до медалі III юнацьких зимових Олімпійських ігор 2020 року. Далі, так би мовити, буде. А й справді, зважаючи на прогрес талановитої спортсменки. На початку цього року Юліанна вже дебютувала на етапі Кубка світу серед дорослих у німецькому Кенігзеє, де, фінішувавши 23-ю, навіть випередила досвідченішу співвітчизницю, львів’янку Олену Стецків (25-та).

Тим часом доросла збірна України готується до чемпіонату світу, який наприкінці цього тижня відбудеться в німецькому Вінтерберзі. Після того як завершив активні виступи Олександр Оболончик, у складі головної команди залишився лише один саночник із Кременця — не менш досвідчений за нього учасник двох останніх зимових Олімпіад Андрій Мандзій. Під час проведених уже в цьому сезоні шістьох етапів Кубка світу він разом із львів’янином Антоном Дукачем успішно виступають у кваліфікаційних стартах кубка націй в одномісних санях, постійно відбираючись до головних стартів.

Утім у світовому кубку зазвичай фінішують серед аутсайдерів тридцятки найсильніших. Як у латвійській Сігулді, де перед чемпіонатом світу Мандзій став 27-м, Дукач — 28-м. У командній же естафеті збірна України з Андрієм у складі виборола п’яте місце.

А Юліана Туницька разом з іншими саночниками своєї вікової групи готується до юніорського чемпіонату світу в австрійському Іглзі, старти якого відбудуться з 28 січня по 1 лютого.

На фото: срібна призерка етапу Кубка світу з санного спорту серед юніорів в Швейцарії Юліана ТУНИЦЬКА; відзнака, вручена дівчині за вагомий успіх.

Фото із соціальних мереж