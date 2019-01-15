Відшкодували значно більше, ніж залишилося невідшкодованого

Сто десять суб’єктів господарювання Тернопільщини заявили торік про бюджетне відшкодування з податку на додану вартість 482 мільйони гривень. Це на 54 мільйони більше, ніж у 2017 році.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Станом на початок січня цього року платникам відшкодовано з держбюджету 411 мільйонів.

Своєчасно відшкодувати ПДВ удалося завдяки запровадженню Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, — зауважив Ігор Комендат. — Адже процес повернення платникам бюджетних коштів став максимально швидким і прозорим.

Разом із тим фахівці фіскальної служби виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. За результатами перевірок торік упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 3 мільйони, що на 2,8 мільйона більше, ніж у 2017 році.

На початок же цього року загальний залишок невідшкодованого податку становив 112 мільйонів гривень. Із них 101 мільйон перебуває на стадії перевірок та процедури бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. А ще 11 мільйонів — у процесі судового та адміністративного розгляду.

Залишок невідшкодованого ПДВ на розрахунковий рахунок становив 47 мільйонів гривень

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області