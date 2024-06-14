Бізнесменам Тернопільщини відшкодували ПДВ

Протягом січня-травня цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 545 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом у січні-травні про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 598 мільйонів гривень заявили 156 суб’єктів господарювання краю.

Після проведених перевірок податковими органами області за п’ять місяців упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 46,3 мільйона гривень.

На початок червня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 180 мільйонів гривень, у тому числі 164 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області