Понад мільярд гривень ПДВ

Упродовж січня-травня цього року Державний бюджет України отримав від суб’єктів підприємництва Тернопільської області 1 мільярд 57,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Це на 364,2 мільйона або на 52,5 відсотка більше, ніж за січень-травень 2023 року. До слова, на території Тернопільщини зареєстровано 2933 платників ПДВ — юридичних осіб.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни і бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області