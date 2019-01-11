Вивчаючи ендшпіль, пізнаємо гру

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» визначатися з 21-м ходом чорним довелося під час новорічно-різдвяних свят. Утім ця обставина аж ніяк не стала їм на заваді.

Причому найзавзятіші шанувальники древньої гри зі своїм варіантом не зволікали. І перемогли з ходом 21… Фd2:c2. Саме за нього віддали свої голоси Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Богдан Буковський з Козової, Тетяна Борисяк, Світлана Бодак, Арсен Фастовець із Теребовлі, Валентин Гулька з Чорткова, Ігор Чайка і Марко Кміть з Тернополя, Володимир Люба із Житомира, ще один колишній тернопілець Тимур Кая з турецького Стамбула. А також Апекс Блацк із Вінниччини і Богуслав Майор з польського Мінська Мазовецького.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6 … ?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 22-го ходу чорних до понеділка, 21 січня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65 або надішліть поштою.

ЗАГАДКА ЕНДШПІЛЯ

Якщо, починаючи шахову партію, ми пізнаємо дебют, то пізнання шахів приходить при вивченні ендшпілю.

ХІД БІЛИХ

ХІД БІЛИХ

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел